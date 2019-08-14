Мост через Большой Ставропольский канал реконструируют в 2019 году
Старому строению почти 60 лет
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В Андроповском районе строят мост через Большой Ставропольский канал рядом с селом Дубовая Балка. Старому сооружению — почти 60 лет. Оно находится в плачевном состоянии.
В этом году 49-метровый мост планируют закончить, он позволит жителям безопасно переправляться. Сейчас готовы 440 метров подъездных путей и две береговые опоры. Предстоит решить проблему, возникшую в ходе строительства: на время понизить уровень воды в русле канала, чтобы установить основную опору моста.
Понижать уровень воды планируют в первой декаде сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU