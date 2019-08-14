Мост через Большой Ставропольский канал реконструируют в 2019 году

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-14T12:45:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Андроповском районе строят мост через Большой Ставропольский канал рядом с селом Дубовая Балка. Старому сооружению — почти 60 лет. Оно находится в плачевном состоянии.

В этом году 49-метровый мост планируют закончить, он позволит жителям безопасно переправляться. Сейчас готовы 440 метров подъездных путей и две береговые опоры. Предстоит решить проблему, возникшую в ходе строительства: на время понизить уровень воды в русле канала, чтобы установить основную опору моста.

Понижать уровень воды планируют в первой декаде сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU