2019-08-14T14:07:49+03:00
Спорт

Дагестанский футболист вывел свой клуб дальше в европейском турнире

Магомед-Шапи Сулейманов забил два мяча в ворота "Порту"
Антон ШАПОВАЛОВ
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Игрок "Краснодара" Магомед-Шали Сулейманов помог своему клубы обыграть португальскую команду "Порту" в ответном матче. В первой игре россияне уступили со счетом 0:1.

Уроженец Дагестана вышел в стартовом составе. В первом тайме Сулейманов забил в ворота соперника два мяча, что позволило "Краснодару" увеличить счет до разгромных 3:0. В дальнейшем эти голы помогли клубу выиграть, потому что "Порту" сократил счет до минимального - 3:2.

Общий ничейный счет все-таки позволил "Краснодару" пройти в следующий этап квалификации в Лиге чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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