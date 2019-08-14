2019-08-14T17:05:11+03:00
Экономика

Минсельхоз Ставрополья назвал причины, по которым фермеры закрывают бизнес

Начинающим фермерам и семейным фермам за 2 года выделен миллиард рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 млрд рублей выдан за два года 163 ставропольским начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам.

250 млн рублей предназначалось аграриям в качестве старта, 914 млн рублей получили производители, сделавшие сельхозбизнес семейным делом. Из них 95 ферм занимаются мясным скотоводство, 59 — молочным, овощеводством — всего 2.

Благодаря им, работу получили около 500 человек, а налоговые отчисления составили 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевого минсельхоза.

Однако на плаву удержались не все грантополучатели, доля сохранивших бизнес — 91%. Остальным не позволило продолжать здоровье, переоцененные силы, нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владикавказе прошли похороны матери самого знаменитого дирижера страны
Жена Павла Мамаева нашла "Синтоловому качку" врача, чтобы безвозмездно удалить "базуки"
Варламов хочет жить в Пятигорске
120 водителей на Ставрополье могут лишиться прав
ВТБ Пенсионный фонд: текущая доходность пенсионных накоплений составила 9,6% годовых
55 тысяч тонн овощей собрали на Ставрополье
Два чемпиона мира из Северной Осетии не прошли тесты на допинг
Главврач больницы в Дагестане подозревается в растрате 42 млн рублей
Многоэтажку на Доваторцев снесут в Ставрополе
«Он оскорбил твою мать»: на Ставрополье парень убил товарища чужими руками
Росстат: Чечня лидирует по количеству внебрачных детей
В 72 млрд рублей обойдутся 26 инвестпроектов на Ставрополье
Дагестанский футболист вывел свой клуб дальше в европейском турнире
Театральную площадь в Ессентуках реконструируют
В Ставрополе мужчина разбил окна детсада
Мост через Большой Ставропольский канал реконструируют в 2019 году
Экс-работник МЧС пытался подкупить сотрудника ФСБ в Ингушетии
Отбросило на 15 метров от удара: в Ставрополе насмерть сбита женщина
Сладкоголосый мужчина заставил женщину в Буденновске расстаться с почти 2 млн рублей
Даша Букина гостила в Ставропольском крае
Улицы Ставрополя нарекли в честь героев войны
Дилер SKODA в Минводах предлагает клиентам комплекс услуг
На Ставрополье ищут женщину, больную Альцгеймером