Минсельхоз Ставрополья назвал причины, по которым фермеры закрывают бизнес

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-14T17:05:11+03:00

Начинающим фермерам и семейным фермам за 2 года выделен миллиард рублей

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1 млрд рублей выдан за два года 163 ставропольским начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам.

250 млн рублей предназначалось аграриям в качестве старта, 914 млн рублей получили производители, сделавшие сельхозбизнес семейным делом. Из них 95 ферм занимаются мясным скотоводство, 59 — молочным, овощеводством — всего 2.

Благодаря им, работу получили около 500 человек, а налоговые отчисления составили 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевого минсельхоза.

Однако на плаву удержались не все грантополучатели, доля сохранивших бизнес — 91%. Остальным не позволило продолжать здоровье, переоцененные силы, нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU