Два чемпиона мира из Северной Осетии не прошли тесты на допинг
Спортсмены временно отстранены Международной федерацией тяжелой атлетики
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Двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр-2012 из Северной Осетии Руслан Албегов отстранен за нарушение антидопинговых правил. Компанию ему составила чемпионка мира из Северной Осетии Тима Туриева.
Всего Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила 5 российских штангистов.
Решение было принято после проверки данных из Московской антидопинговой лаборатории.
IWF проведет свое внутреннее расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU