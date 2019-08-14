Два чемпиона мира из Северной Осетии не прошли тесты на допинг

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-14T17:05:28+03:00

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Двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр-2012 из Северной Осетии Руслан Албегов отстранен за нарушение антидопинговых правил. Компанию ему составила чемпионка мира из Северной Осетии Тима Туриева.

Всего Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила 5 российских штангистов.

Решение было принято после проверки данных из Московской антидопинговой лаборатории.

IWF проведет свое внутреннее расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU