Жена Павла Мамаева нашла "Синтоловому качку" врача, чтобы безвозмездно удалить "базуки"

СЕГОДНЯ 17:41 2019-08-14T17:41:31+03:00

Этим займется один из лучших врачей

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Жена бывшего футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Алана поможет Кириллу Терешину избавиться от "рук-базук". Супруга спортсмена уже связалась с фриком, передает "КП-Кубань".

Алана Мамаева, узнав о проблеме "Синтолового качка", тут же отреагировала и нашла грамотного специалиста для молодого человека.

- Это лучшие специалисты в этой области. В ближайшее время будет известен план действий. Хирургам необходимо его осмотреть, тщательно обследовать. Лишь после этого ему назначат дату операции. Попробуем помочь этому парню восстановить прежние руки, - цитирует "КП-Кубань" Алану Мамаев.

Причем сложную операцию, на которую многие специалисты не решались, проведут бесплатно. Это ключевая проблема, которую пытался решить "Синтоловый качок".

Пока не известно, на сколько трудно будет удалять синтол из рук Терешина. Это станет понятно только после того, как медики вскроют руку.

ИСТОЧНИК KP.RU