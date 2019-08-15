"Шайтаны, козлы, кнопочные герои": Кадыров назвал недругов чеченцев - видео

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-15T09:58:29+03:00

Этими мыслями он поделился в новом интервью, которое выйдет на днях

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В сети появился фрагмент интервью члена Российского конгресса народов Кавказа Руслана Курбанова с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Его опубликовал сам Курбанов на своем аккаунте в Instagram.

По мнению Кадырова, его слова о имаме Шамиле преувеличивают "недруги". Глава Чечни уверяет, что никого не хотел оскорбить. Он обвинял в лживости не весь дагестанский народ, а только "кнопочных героев"

- Я говорил про кнопочных героев, которые нецензурно писали в адрес меня, моего народа в первую очередь, моего отца. Я и сейчас им говорю, что они шайтаны, что они не мусульмане, не последователи имама Шамиля, что они не потомки имама Шамиля, потому что они выставляют свои фотографии с полуголыми женщинами, - сказал Кадыров.

Напомним, скандал разгорелся после интервью главы Чечни, в котором он говорил о роли имама Шамиля в судьбе чеченцев. В частности, он рассказал о убыли населения, особенно - мужского. Слова вызвали резонанс в интернете. Мнение Кадырова комментировали не только рядовые пользователи, но и знаменитости: например, Нурмагомедов.

Полное интервью с Кадыровым Курбанов обещал выложить на этой неделе.

Кадыров говорит, кто раздул конфликт по поводу имама Шамиля.

ИСТОЧНИК KP.RU