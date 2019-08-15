Фонд борьбы с коррупцией «натравит» ФАС на Пятигорск

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-15T10:20:09+03:00

Все дело в предпочтении конкурента, предложившего работы по составлению документов для проекта благоустройства «задорого»

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Фонд борьбы с коррупцией заинтересовался аукционом по реконструкции «Поляны Песен» в Пятигорске, пишет Newstracker. У подножия Машука появится летний кинотеатр, тропа здоровья, спортивная площадка, стоянка для автомобилей и дорога. Право заняться разработкой документации за сумму больше 10,5 млн рублей досталось оренбургской компании ООО «Проектная мастерская “Архитек”», хотя вторая компания ООО «Южный дорожный учебный центр» предлагала взяться за проект за сумму на 2,2 млн рублей ниже.

Фонд борьбы с коррупцией, по словам информагентства, готовит жалобу в Федеральную антимонопольную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU