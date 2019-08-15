Ставрополец заснул пьяным во дворе и лишился денег и телефона
Очнувшись от сновидений, мужчина подал заявление в полицию
Изменить размер текста:
В Ипатовском округе местный житель обратился в полицию сообщив, что у него пропали деньги с карточки. В заявлении мужчина указал, что пьяным заснул в беседке возле многоэтажки, проснувшись — не обнаружил телефон и карточку. В банке он перевыпустил карту, но на новом пластике денег уже не было. Как выяснили полицейские, карту «привязал» к своему номеру 22-летний житель поселка Красочного.
Парня доставили в полицию, он во всем сознался, рассказав, что кутил на чужие деньги, пока банк не заблокировал карту. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU