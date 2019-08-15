Борцов с рекламной наркотиков в Кисловодске окрестили вандалами

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-15T15:29:53+03:00

Молодые люди не просто закрашивали стены, они наносили новые надписи

Изменить размер текста: A A

Блогеры из Кисловодска запустили акцию #очистигородотнаркотиков. Видео собственной борьбы с рекламой запрещенных веществ молодые люди разместили в соцсетях.

На месте исчезнувших номеров дилеров они через трафарет наносили другую надпись: «Мы против наркотиков!» вместе с с тегом местного антикафе, пишет «Победа 26».

Однако горожане не только не стали присоединяться, они назвали блогеров хулиганами. По их мнению стоило просто закрасить стену, а не засорять ее новой рекламой.

ИСТОЧНИК KP.RU