2019-08-15T16:03:34+03:00
Общество

Врио главы Ингушетии назначил нового помощника-советника

У чиновника много опыта за спиной
Антон ШАПОВАЛОВ
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Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов издал указ о назначении нового помощника-советника. Документ разместили на сайте республиканского правительства.

- Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов своим указом назначил на должность помощника-советника Михаила Илезова, - сказано в сообщении.

До этого Илезов работал в правительстве Ингушетии, председательствовал в комитете промышленности, транспорта, связи и энергетики региона. Также он успел потрудиться в «Почте России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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