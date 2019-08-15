Врио главы Ингушетии назначил нового помощника-советника
У чиновника много опыта за спиной
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Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов издал указ о назначении нового помощника-советника. Документ разместили на сайте республиканского правительства.
- Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов своим указом назначил на должность помощника-советника Михаила Илезова, - сказано в сообщении.
До этого Илезов работал в правительстве Ингушетии, председательствовал в комитете промышленности, транспорта, связи и энергетики региона. Также он успел потрудиться в «Почте России».
ИСТОЧНИК KP.RU
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