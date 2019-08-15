Кадыров поздравил "дорогого брата" Тимати с днем рождения

СЕГОДНЯ 17:47 2019-08-15T17:52:44+03:00

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"Дорогого брата" и "заслуженного артиста Чечни" Тимати с днем рождения поздравил Рамзан Кадыров. У себя на странице "ВКонтакте" глава региона пожелал Тимуру Юнусову "крепкого здоровья, успехов, счастья и новых творческих высот".

Отметив, что рэпер своим творчеством развивает отечественную культуру, мотивирует молодежь быть лучше и любить родину.

- В любой ситуации он всегда имеет своё независимое мнение, которое не боится открыто выражать, - написал еще Кадыров. - За это, в том числе, его любят и ценят миллионы поклонников.

Владельцу невероятно популярного продюсерского центра "Black Star" исполнилось 36 лет.

Кадыров сердечно поздравил Тимати с днем рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU