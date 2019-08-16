2019-08-16T09:35:24+03:00
Общество

Проектами озеленения Ставрополя поделилась городская мэрия

К Дню города озеленители создадут шарообразные композиции из деревьев
Полина ШАПОШНИКОВА
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У «Горзеленстроя» в Ставрополе большие планы. К Дню города и края липы, боярышник и багряник на Крепостной горе, площади Ленина, Театральном сквере, по улицам Доваторцев и Тухачевского приобретут круглые прически. Большие озеленительные работы запланированы на строящихся скверах по ул. 50 лет ВЛКСМ и просп. Юности, а также рядом с училищем Олимпийского резерва.

В последние месяцы осени на клумбах будут высажены тысячи тюльпанов, крокусов и нарциссов, которые должны расцвести на майские праздники. Розарии создадут на разделительной полосе просп. Кулакова, в сквере Афганцев и других перекрестках крупных дорог.

В администрации города сообщили и о «зеленом» дизайн-проекте на Владимирской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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