"Я запорол косяк": Рамзан Кадыров впервые извинился перед блогером - видео

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-16T12:28:45+03:00

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Главе Чечни Рамзану Кадырову в четверг пришлось снимать видео с извинениями перед чеченским блогером. Маленький рыжий мальчик обиделся на руководителя республики за то, что тот забыл поздравить его с шестилетием.

- Знаешь, что самое обидное на моем дне рождения, Иса? Меня не поздравил только Рамзан Кадыров, понимаешь? Это очень обидно. Это самое обидное на моем дне рождения! - расстроенно сообщил мальчик на видео.

Из-за этого Рамзану Кадырову пришлось спешить с извинениями, которые он потом опубликовал в социальных сетях.

- Короче, я запорол косяк. Оказывается, у нашего самого мощного, умного и самого молодого блогера вчера был день рождения. А я вовремя не узнал и не поздравил его. Ханзала, извини! Лучше поздно, чем никогда. Поздравляю тебя от души, - извинился Кадыров.

Отметим, что глава Чечни также забыл поздравить "нашего лучшего спортсмена Майрбека Тайсумова". Кадыров сказал, что это не только его провинность - это "косяк" всех.

Кадыров извиняется перед блогером.

ИСТОЧНИК KP.RU