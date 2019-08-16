"Я запорол косяк": Рамзан Кадыров впервые извинился перед блогером - видео
Главе Чечни Рамзану Кадырову в четверг пришлось снимать видео с извинениями перед чеченским блогером. Маленький рыжий мальчик обиделся на руководителя республики за то, что тот забыл поздравить его с шестилетием.
- Знаешь, что самое обидное на моем дне рождения, Иса? Меня не поздравил только Рамзан Кадыров, понимаешь? Это очень обидно. Это самое обидное на моем дне рождения! - расстроенно сообщил мальчик на видео.
Из-за этого Рамзану Кадырову пришлось спешить с извинениями, которые он потом опубликовал в социальных сетях.
- Короче, я запорол косяк. Оказывается, у нашего самого мощного, умного и самого молодого блогера вчера был день рождения. А я вовремя не узнал и не поздравил его. Ханзала, извини! Лучше поздно, чем никогда. Поздравляю тебя от души, - извинился Кадыров.
Отметим, что глава Чечни также забыл поздравить "нашего лучшего спортсмена Майрбека Тайсумова". Кадыров сказал, что это не только его провинность - это "косяк" всех.
Кадыров извиняется перед блогером.
ИСТОЧНИК KP.RU
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