2019-08-16T12:24:20+03:00
Происшествия

Специальный пакет позволил красть из магазина ставропольцу с костылем

Он вынес три пары беспроводных наушников
Полина ШАПОШНИКОВА
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Камеры видеонаблюдения в Георгиевском округе помогли поймать вора в магазине бытовой техники. Владелец торговой точки обратился в полицию. Подозреваемым оказался 31-летний ранее судимый житель Ессентуков. В отделе полиции мужчина признался в содеянном, он рассказал, что три пары беспроводных наушников сложил в специальный пакет, который позволил ему пронести товар мимо рамок-детекторов. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

Продавцы не заподозрили человека, который передвигался по магазину с помощью костыля, в воровстве, сообщили в МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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