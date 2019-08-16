2019-08-16T12:45:48+03:00
Наука

Робот кисловодского школьника протестируют российские ученые

Мальчик создал руку для подводного аппарата
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ребята изобрели уникальный аппаратРебята изобрели уникальный аппарат
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Ученик 11 класса из Кисловодска победил на Всероссийском фестивале научно-технологических проектов «Большие вызовы» . Инженеры будущего со всей страны месяц разрабатывали авторские проекты в образовательном центре «Сириус». Михаил Филиппов из Кисловодска руководил проектом по созданию подводного манипулятора для ТНПА TurtleROV2 в рамках направления «Освоение Арктики и Мирового океана».

6 ребят под его руководством создали роботизированную руку для подводного аппарата, а также новейшую систему управления ей. По словам Михаила, аппарат протестируют на пробных погружениях в ходе экспедиции на Байкал и Селигер уже в этом году. Эксперты прочат великое будущее разработке кисловодского школьника в случае успешного прохождения испытаний. Идея может заинтересовать нефтегазовые и судоходные компании, научно-исследовательские институты и промышленные объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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