2019-08-16T14:50:54+03:00
Спорт

Сотрудник ставропольской почты стал участником «Гонки Героев»

Он с командой преодолел 10 километров сложной трассы
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ставрополец Виталий Афанасьев представил кавказскую почту на «Гонке Героев» в Подмосковье.

Заместитель директора УФПС Ставропольского края по логистике Виталий Афанасьев пробежал с командой 10 километров по сложной трассе замыкающим, не давая никому отставать, подсаживая девушек перед препятствиями.

На «Гонку Героев» почтовик Ставропольского края попал после успешного преодоления Почтовой Спартакиады, где он лучше всех выступил в гиревом спорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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