2019-08-16T17:13:33+03:00
Общество

Кадыров рассказал, какие условия он выставил Путину при принятии поста главы

Об этом он сообщил на встрече с иорданскими чеченцами
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рамзан Кадыров рассказал, какие условия он выставил Путину при принятии поста главыРамзан Кадыров рассказал, какие условия он выставил Путину при принятии поста главыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл подробности своего диалога с президентом России Владимиром Путиным после гибели своего отца. Такими сведениями он поделился с потомками чеченских переселенцев из Иордании.

Как уверяет Кадыров, в разговоре с руководителем страны он поставил два условия: надо восстановить республику и дать ей свободно исповедовать ислам. Но для начала Кадыров хотел прекратить войну в регионе.

- С такой договоренностью потом я вышел работать, - заключил глава Чечни, утверждая, что президент ему не препятствовал.

Кроме того, Кадыров заверил, что на встрече с Путиным было еще 12 чеченцев. Они могут подтвердить сказанные слова тем, кто сомневается в его честности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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