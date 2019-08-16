Кадыров рассказал, какие условия он выставил Путину при принятии поста главы
Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл подробности своего диалога с президентом России Владимиром Путиным после гибели своего отца. Такими сведениями он поделился с потомками чеченских переселенцев из Иордании.
Как уверяет Кадыров, в разговоре с руководителем страны он поставил два условия: надо восстановить республику и дать ей свободно исповедовать ислам. Но для начала Кадыров хотел прекратить войну в регионе.
- С такой договоренностью потом я вышел работать, - заключил глава Чечни, утверждая, что президент ему не препятствовал.
Кроме того, Кадыров заверил, что на встрече с Путиным было еще 12 чеченцев. Они могут подтвердить сказанные слова тем, кто сомневается в его честности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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