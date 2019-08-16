На Ставрополье таксист оплатил пассажиру операцию

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-16T16:09:04+03:00

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В Ессентуках задержан подозреваемый в мошенничестве, который был объявлен в розыск.

Мужчина обманул таксиста, который вез его из Кисловодска в Ессентуки. Он до такой степени расположил к себе шофера, что тот остановил его возле больницы и дал взаймы денег на оплату операции с условием, что пассажир вот-вот вернет долг. Таксист прождал пассажира, но тот так и не пришел. Тогда он обратился в полицию. Ущерб составил 19 тысяч рублей. Подозреваемым оказался не раз судимый житель соседней республики, которого объявили в розыск. Полицейским стало известно, что разыскиваемый купил билет на поезд из Ростова в сторону КМВ. На конечной его и встретили. Возбуждено уголовное дело, «тяжело больной» под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU