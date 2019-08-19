Семья с малышом попала в аварию на Ставрополье
Лихач на «Калине» не захотел уступать дорогу
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4 человека пострадали в ДТП 18 августа в Александровском районе. «Лада Калина» поворачивала налево на 3 километре автодороги «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды». Водитель отечественного авто не уступил движущемуся по равнозначной дороге прямо навстречу «ВАЗу-211240-28». Произошло столкновение.
Семью из «двенадцатой» доставили в больницу. В авто находились 28-летний супруги с 2-месячным сыном. Травмирована и пассажирка «Калины». Оказалось, что 59-летний водитель «Калины» - любитель полихачить. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU