Google добавил чеченский и несколько других кавказских языков в клавиатуру

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-19T12:07:35+03:00

Для этого надо использовать специальное приложение

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Google добавил 25 язык народов, которые населяют Россию. Среди таких было несколько кавказских наречий: чеченский, ингушский, лезгинский, кабардино-балкарский и осетинский.

Для того, чтобы начать пользоваться необычными возможностями, надо пользоваться виртуальной клавиатурой Gboard. В приложении будет автозамена. Кроме этого, доступными станут еще 20 языков, в их числе, например, сибирско-татарский или якутский.

Пока что новая возможность только людям, которые пользуются андройдами. Теперь виртуальная клавиатура Gboard поддерживает больше всего языков в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU