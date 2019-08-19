Google добавил чеченский и несколько других кавказских языков в клавиатуру
Для этого надо использовать специальное приложение
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Google добавил 25 язык народов, которые населяют Россию. Среди таких было несколько кавказских наречий: чеченский, ингушский, лезгинский, кабардино-балкарский и осетинский.
Для того, чтобы начать пользоваться необычными возможностями, надо пользоваться виртуальной клавиатурой Gboard. В приложении будет автозамена. Кроме этого, доступными станут еще 20 языков, в их числе, например, сибирско-татарский или якутский.
Пока что новая возможность только людям, которые пользуются андройдами. Теперь виртуальная клавиатура Gboard поддерживает больше всего языков в мире.
ИСТОЧНИК KP.RU