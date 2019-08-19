Михайловск на Ставрополье признали одним из самых тихих городов России
Оценивали уровень шума сами жители
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
После опроса россиян специалисты Domofond.ru составили рейтинг тихих и шумных мест России. Всего в список вошли 200 городов. В топ-10 самых тихих попали Ессентуки (7,6 балла), а третьим стал также город на Ставрополье Михайловск (7,8 баллов).
Средний балл рассчитали, исходя из результатов опроса 90 тысяч респондентов. Всем предлагали по шале от 1 до 10 оценить утверждение: "Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит".
ИСТОЧНИК KP.RU