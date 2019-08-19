Михайловск на Ставрополье признали одним из самых тихих городов России

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-19T14:53:40+03:00

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После опроса россиян специалисты Domofond.ru составили рейтинг тихих и шумных мест России. Всего в список вошли 200 городов. В топ-10 самых тихих попали Ессентуки (7,6 балла), а третьим стал также город на Ставрополье Михайловск (7,8 баллов).

Средний балл рассчитали, исходя из результатов опроса 90 тысяч респондентов. Всем предлагали по шале от 1 до 10 оценить утверждение: "Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит".

ИСТОЧНИК KP.RU