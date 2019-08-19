На жилье 5 июльским подтопленцам на Ставрополье выделено 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-19T15:26:19+03:00

Семьи доказывали свое право на жилье через суд

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Деньги на покупку нового жилья получили 5 семей подтопленцев Ставропольского края. Все они жители села Петропавловского Арзгирского района. Люди доказывали свое право на новые квадратные метры через суд. Общая сумма выделенных из краевого бюджета средств составила 7,1 млн рублей .

Речь идет о наводнении в июле 2018 года, когда из-за дождей река Чограй вышла из берегов и подтопила дома в селе Петропавловском, Арзгире, Садовом, Новоромановском и поселке Чограйском. Десятки домов пострадали. В конце 2018 года 6 семей получили субсидии.

ИСТОЧНИК KP.RU