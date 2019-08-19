В Дагестане медведя заперли в клетке под солнцем
Местные просят проверить условия содержания зверя [фото]
Новость обсуждают в соцсетиФото: Евгения СОКОРЕВА
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К властям Кизилюрта обращаются местные жители, недовольные обращением с запертым в клетке на территории КФХ "Янтарное" медведем.
- Только после моей просьбы ему налили воду и обрызгали из шланга, - пишет горожанка. - Персонал, что помог мне, сам признал: это - ненормально. И оправдание про то, что правильные и удобные вольеры строятся - не оправдание.
Новость с несчастным зверем распространяют в Instagram. Некоторые дагестанцы добавляют, что также делали замечание на изнуряющие условия содержания. Даже в присутствии полицейских. Но пока медведь так и остается сидеть взаперти под палящим солнцем.
ИСТОЧНИК KP.RU