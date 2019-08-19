Ставропольскими семейным фермам выплатят 471 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-19T15:49:34+03:00

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На Ставрополье до конца 2019 года на развитие семейных животноводческих ферм власти выделят 471 млн рублей. Ожидается, что мера приведет к увеличению производства молока до 6 тыс тонн ежегодно, а мяса — 1,5 тыс тонн. За предыдущие два года фермеры получили 914 млн рублей. Это позволило произвести около 4 тыс тонн молока и 1,2 тыс тонн говядины.

За 6 лет 714 фермы получили в общей сумме 2,5 млрд рублей поддержки. На эти средства закуплены не только скот и оборудование, но и создана тысяча рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU