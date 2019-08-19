В Ставрополе адвокат, бравшая взятку, не смогла изменить приговор суда

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-19T16:32:23+03:00

Суд приговорил ее к 3 годам условно и крупному штрафу

Изменить размер текста: A A

Ставропольский краевой суд оставил прежним приговор адвокату, бравшей взятку. Анисимова Марина Владимировна из Ставропольской коллегии адвокатов обещала уменьшить размер штрафа и избежать тюрьмы жителю Ставрополя за 2 250 000 рублей. 25 октября 2016 года женщину задержали с поличным при получении денег.

14 января 2018 года Промышленный районный суд Ставрополя приговорил Анисимову к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно и штрафу в 700 тысяч рублей, лишив ее права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года. Женщина подала апелляцию в краевой суд, но безрезультатно.

ИСТОЧНИК KP.RU