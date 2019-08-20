2019-08-20T10:15:16+03:00
Общество

"Я попал в рай": о жизни "Синтолового качка" сняли мультфильм

Пока что не известно, кто этот мультипликатор
Антон ШАПОВАЛОВ
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О жизни "Синтолового качка" сняли мультфильмО жизни "Синтолового качка" сняли мультфильмФото: СОЦСЕТИ
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Кирилл Терешин, он же "Синтоловый качок", показал мультфильм, в котором он играет главную роль. В центре картины его бой с Вячеславом Дациком. Фрагмент молодой фрик выложил на своем основном аккаунте в Instagram.

По сюжету "Синтоловый качок" попадает на шоу Амирана Сардарова "Каменные лица". Его оппонентом становится блогер, общественник и спортсмен Вячеслав Дацик. В оригинальной версии против "Рук-Базук" выступил Василий "Пельмень" Камоцкий.

После первого же удара Дацика "Синтоловый качок" падает и переживает клиническую смерть. На этом этапе фрик попадает в рай, откуда его отправляют обратно на землю. По мысли ангелов, у "Рук-Базук" есть еще не законченное дело. Блогер думает, что это победа над оппонентом.

Однако на земле фрик уже лежит в больничной палате. Бой закончился победой Дацика.

- Ору, - прокомментировал фрагмент сам синтольщик.

Мультфильм про жизнь "Синтолового качка".

ИСТОЧНИК KP.RU

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