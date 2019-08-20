Ставрополец с душой гангстера смастерил пистолет и патроны
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Полиция нашла у 36-летнего жителя Ставрополя самодельный пистолет, патроны и 300 граммов пороха. В отделе мужчина пояснил, что составляющие купил через Интернет.
Экспертиза установила, что оружие пригодно для стрельбы боевыми патронами.
Мужчина ответит за незаконное ношение, переделку оружия и незаконное хранение взрывчатых веществ.
Дело направлено в суд, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU