Ставрополец с душой гангстера смастерил пистолет и патроны

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-20T10:34:41+03:00

Правда игра в «Лего» для взрослых заинтересовала полицию

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Полиция нашла у 36-летнего жителя Ставрополя самодельный пистолет, патроны и 300 граммов пороха. В отделе мужчина пояснил, что составляющие купил через Интернет.

Экспертиза установила, что оружие пригодно для стрельбы боевыми патронами.

Мужчина ответит за незаконное ношение, переделку оружия и незаконное хранение взрывчатых веществ.

Дело направлено в суд, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU