2019-08-20T11:49:04+03:00
Недвижимость

В 2019 году изменят схему обращения с отходами на Ставрополье

Предложено убрать мусороперегрузочные станции в двух районах края
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье до конца года скорректируют работу мусорных регоператоров. Некоторые мусороперегрузочные станции оказались невостребованными, другие — наоборот. Например, в Степновском районе и Кировском округе предложено исключить станции, а в Андроповском, Курском районах, Минераловодском округе и Пятигорске — добавить. Главный регоператор в Ставрополе собирается в ближайшие годы создать условия для переработки автомобильных шин.

Планируется, что в селах Донском и Новоалександровском, городе Ипатово появятся новые мусороперегрузочные станции. А новый мобильный комплекс станет перерабатывать опасные отходы в щадящем для атмосферы режиме.

С жителями корректировку обсудят в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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