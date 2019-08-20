2019-08-20T15:02:43+03:00
Наука

Роскосмос хочет создать центр подготовки астронавтов в СКФО

Эльбрус займет главную роль в испытаниях
Полина ШАПОШНИКОВА
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Гендиректор Роскосмоса заявил, что рассматривается возможность создать тренировочный центр для космонавтов в СКФО. И покорение Эльбруса в таком случае войдет в программу подготовки посланников земли. А использование горной вершины при испытании роботов, которые посылаются на Луну, уже обсуждена с инженерами корпорации.

Со следующего года российские космонавты будут проходить альпинистскую и воздушно-десантную подготовку, курсы выживания в дикой природе в Российском университете спецназа в Чечне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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