Роскосмос хочет создать центр подготовки астронавтов в СКФО
Эльбрус займет главную роль в испытаниях
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Гендиректор Роскосмоса заявил, что рассматривается возможность создать тренировочный центр для космонавтов в СКФО. И покорение Эльбруса в таком случае войдет в программу подготовки посланников земли. А использование горной вершины при испытании роботов, которые посылаются на Луну, уже обсуждена с инженерами корпорации.
Со следующего года российские космонавты будут проходить альпинистскую и воздушно-десантную подготовку, курсы выживания в дикой природе в Российском университете спецназа в Чечне.
ИСТОЧНИК KP.RU