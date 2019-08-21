«ГАЗель» с «КАМАЗом» столкнулись на Ставрополье

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-21T09:14:24+03:00

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20 августа «ГАЗель» с «КАМАЗом» неудачно встретились на дороге в Андроповском районе. Водитель «ГАЗ-2757АО» слишком близко подъехал в впереди едущему автомобилю и столкнулся с ним. 45-летний водитель «ГАЗели» в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию. Выяснилось, что он не раз нарушал скоростной режим. Степень ответственности участников ДТП предстоит установить, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU