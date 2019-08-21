Мышь добралась до вершины Эльбруса раньше альпинистов — видео

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-21T10:57:49+03:00

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В Кабардино-Балкарии альпинисты добрались до заснеженной вершины Эльбруса, а там их встретила мышь. На ролике, который сняли туристы, видно, как зверек быстро бежит по снегу между ног покорителей горы и прячется под ботинком человека. Видео принялись активно обсуждать в соцсетях. Один из комментаторов написал: «Да что там мышь, я живую бабочку видел на предвершинном плато западной вершины».

Другие поправили, что альпинисты увидели снеговую полевку, они обитают высоко в горах и привыкли к холодам.

Мышь живет на вершине Эльбруса.

ИСТОЧНИК KP.RU