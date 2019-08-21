Мышь добралась до вершины Эльбруса раньше альпинистов — видео
Жизнь среди заснеженной местности удивила покорителей высоты
Изменить размер текста:
В Кабардино-Балкарии альпинисты добрались до заснеженной вершины Эльбруса, а там их встретила мышь. На ролике, который сняли туристы, видно, как зверек быстро бежит по снегу между ног покорителей горы и прячется под ботинком человека. Видео принялись активно обсуждать в соцсетях. Один из комментаторов написал: «Да что там мышь, я живую бабочку видел на предвершинном плато западной вершины».
Другие поправили, что альпинисты увидели снеговую полевку, они обитают высоко в горах и привыкли к холодам.
Мышь живет на вершине Эльбруса.
ИСТОЧНИК KP.RU