"Россия не готова, Дагестан - тоже": министр экологии прокомментировал идею разделять мусор

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-21T11:09:29+03:00

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Министр экологии и природных ресурсов Дагестана Набиюл Карачаев прокомментировал инициативу разделять мусор в республике. Он считает, что идея очень хорошая и нужная, но ей не могут заниматься не только в регионе, но и в стране в целом.

- Данное предложение имеет перспективу. Мы с каждым днем понимаем, что пластик, стекло, картон, жестяная банка, металл - все надо из оборота забирать, а оставлять в обороте - это преступление. Но элементарных площадок нет, чтобы люди вышли и просто выбросили мусор. Республика Дагестан не готова, страна тоже, - отметил Карачаев.

Об этом говорит и то, что в Махачкале не хватает площадок по разделению отходов. Сейчас их 700, а нужно еще 800. Кроме этого, у людей нет понимания необходимости использовать мусор рационально. В первую очередь нужно привить местному населению идею, что разделять отходы надо.

ИСТОЧНИК KP.RU