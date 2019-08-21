2019-08-21T11:09:29+03:00
Общество

"Россия не готова, Дагестан - тоже": министр экологии прокомментировал идею разделять мусор

В Махачкале недостает для этого площадок
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Министр экологии Дагестана прокомментировал идею разделять мусорМинистр экологии Дагестана прокомментировал идею разделять мусорФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Министр экологии и природных ресурсов Дагестана Набиюл Карачаев прокомментировал инициативу разделять мусор в республике. Он считает, что идея очень хорошая и нужная, но ей не могут заниматься не только в регионе, но и в стране в целом.

- Данное предложение имеет перспективу. Мы с каждым днем понимаем, что пластик, стекло, картон, жестяная банка, металл - все надо из оборота забирать, а оставлять в обороте - это преступление. Но элементарных площадок нет, чтобы люди вышли и просто выбросили мусор. Республика Дагестан не готова, страна тоже, - отметил Карачаев.

Об этом говорит и то, что в Махачкале не хватает площадок по разделению отходов. Сейчас их 700, а нужно еще 800. Кроме этого, у людей нет понимания необходимости использовать мусор рационально. В первую очередь нужно привить местному населению идею, что разделять отходы надо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работник Газпрома в Нефтекумске пойдет под суд за коммерческий подкуп
В Правобережном районе Северной Осетии учебный год начнется 5 сентября
Женщина на Ставрополье «переборщила» с иностранцами в квартире
За популярный трюк со сдачей на Ставрополье задержана женщина
"Синтоловый качок" опять попал в больницу - видео
ДТП как в компьютерной игре произошло в Дагестане
Фигуру из 3500 спичек создал подросток из Железноводска
В Михайловске школу и детсад откроют в 2019 году
Оскверненный Даргавский некрополь принимает туристов
Мужчина в Лермонтове набросился с вилкой на прохожих
В Ставрополе застройщика подозревают в сокрытии миллионов
В Ставрополе названы претенденты на благоустройство в 2020 году
Мощнейший ветропарк Ставрополья запустят через год
В Пятигорске пылающий ночью автомобиль сняли на видео
Следствие взялось за родителей и Минздрав в деле об избиении ингушской девочки
Мышь добралась до вершины Эльбруса раньше альпинистов — видео
Федеральные власти помогут Ставрополью победить дефицит воды
Названы траты жителей Северного Кавказа на табак и алкоголь
«ГАЗель» с «КАМАЗом» столкнулись на Ставрополье
Водитель в Ессентуках умер в пути
Человек погиб в ДТП при подъезде к Черкесску
"Синтоловый качок" бесплатно отдает свои "картофаны"
Ессентуки в рейтинге самых тихих городов России
В Приэльбрусье перезахоронили 15 красноармейцев
Стриженного налысо мужчину ищут на Ставрополье
Водопровод для 7 тысяч ставропольцев построят в 2024 году
Скоростную «Ласточку» пустят по маршруту «Минводы-Кисловодск»
На Ставрополье застройщики начали работу с эскроу-счетами