2019-08-21T12:05:02+03:00
Происшествия

ДТП как в компьютерной игре произошло в Дагестане

Пешеход в шоковом состоянии стал звездой в сети [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Скрин-фото: компьютерная игра "Grand Theft Auto"Скрин-фото: компьютерная игра "Grand Theft Auto"
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ДТП в Хасавюрте обсуждают в дагестанских сообществах Instagram. Накануне пешеход уверено переходил дорогу перед неторопливо крадущимися машинами в неположенном месте, когда впереди уже по другой полосе на скорости много больше двигалась белая "Приора". Остановиться перед выскочившим из-за колоны автомобилей мужчиной водитель не успел. Момент удара засняла камера наружного наблюдения:

ДТП как в игре "ГТА" в Дагестане.

Парня, как видим, подбросило от удара, на капоте протащило пару метров. И при этом, он самостоятельно спустился на землю, заглянул через разбитое им же лобовое стекло в салон, обменялся парой фраз с водителем, сел к нему и уехал.

Произошедшее местные сравнивают с популярной компьютерной игрой "Grand Theft Auto" - "ГТА", где игроки сотню раз видели тоже самое по отношению к управляемому ими герою. Разница в том, что живой человек испытывал в момент удара шок. Пешеход аварии Хасавюрте хоть и стал звездой в сети, но серьезно пострадал и со множеством травм попал в городскую больницу.

Автоинспекторы выясняют степень виновности участников ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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