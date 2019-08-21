"Синтоловый качок" опять попал в больницу - видео

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-21T12:14:47+03:00

На этот раз не все так страшно

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Кирилл Терешин объявил в своем Instagram, что снова попал в больницу. Однако на этот раз операция не столь серьезна: фрику не грозит бесплодие, как это было раньше. "Синтоловый качок" пришел к врачам, чтобы ему сняли швы.

- Ну вот, друзья, я лежу в больницу. Сейчас будут снимать этот шов. Операция прошла успешно, - сообщил счастливый Терешин.

Напомним, недавно "Синтоловый качок" напугал своих подписчиков очередной историей в Instagram. На ней "Руки-Базуки" лежал в больничной палате и загадочно говорил о какой-то операции. В следующие несколько дней он мало говорил с подписчиками. Некоторые понадеялись, что синтольщик удаляет свое главное оружие.

Однако ему удалили варикоцеле. Из-за этого фрик мог оказаться бесплодным.

Терешин снова в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU