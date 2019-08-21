Древнейший в России ингушский христианский храм изуродовали неизвестные

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-21T16:16:22+03:00

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Вандалы осквернили один из самых древнейших христианских храмов России. Религиозный и культурный памятник находится в горном Джейрахском районе Ингушетии. Об этом сообщает управление культурного наследия правительства республики.

- После сообщения от неравнодушных людей о совершенном вандализме в храме Алби-Ерды специалисты выехали на место. В результате осмотра установлено, что на внутренней части восточной стены храма неизвестными лицами нанесены надписи, в результате чего повреждена штукатурка, - сказано в сообщении.

Кроме этого, поврежден исторический облик старинного храма, внутри обнаружены следы костра. В правоохранительные органы отправлено заявления с материалами к нему.

Ингушские исследователи вместе с Институтом географии РАН определили возраст христианского храма. Алби-Ерды построили в период VII-X веках. До этого ему давали меньше тысячи лет. Как отмечают ученые, храму удалось сохранить первозданный вид.

На то, что это христианский храм, указывают планировка и некоторые части памятники. Кроме этого, археологии былых времен говорят, что на храме была запись на грузинском языке «Иисус святой».

ИСТОЧНИК KP.RU