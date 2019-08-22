Чеченка, которая готовит шашлык лучше всех мужчин в стране, открывает ресторан

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-22T12:32:30+03:00

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Ее по праву считают самой влиятельной чеченской женщиной в мире кулинарии. В прошлом году Хадижат Мовлатова победила в масштабном ежегодном фестивале «Шашлык-машлык» и сломала стереотип о том, что лучше всего блюдо на шампурах получается у мужчин. Мовлатова готовит для самых крупных заведений Республики. Теперь ее мастерством восхищаются в Екатеринбурге, куда маэстро кухни пригласили на фестиваль национальных блюд. В качестве даров шеф захватила шоколад с чеченским привкусом: в качестве этикетки для лакомства она избрала портреты главы Республики Рамзана Кадырова.

- Вдруг я поняла,что тот,кто сделал жизнь чеченцев сладкой,общелюбимой и совершенной,должен и олицетворять дары нашего народа, - написала шеф у себя в Инстаграм.

Своих поклонников в Екатеринбурге женщина порадовала новостью об открытии ресторана чеченской кухни. По сообщению местного издания «Моменты», разрабатывать концепцию заведения ей поручил официальный представитель главы Чеченской Республики в Свердловской области.

Шефу нравится смешивать разные стили в своих блюдах, она разбавляет кавказскую кухню европейской ноткой.

Гостью накормили, по ее просьбе, блюдами из рыбы в лучших заведениях города, а она в свою очередь продемонстрирует хозяевам свое мастерство. С собой Мовлатова для этих целей привезла 100 кг продуктов с родины.

ИСТОЧНИК KP.RU