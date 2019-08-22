2019-08-22T13:05:54+03:00
Экономика

На Ставрополье назван самый неблагодарный труд

Северо-Кавказстат посчитал средние зарплаты
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье на 7,4% увеличилась средняя заработная плата, начисленная работникам за январь-июнь. В 2019 году она составила 30423,4 рублей.

Больше всего номинальная начисленная заработная плата у работников, занимающихся производством химических веществ и продуктов, - 55493,5 рублей , меньше всего зарабатывают ставропольцы, трудящиеся на производстве одежды - 11580,7 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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