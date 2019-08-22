Жалобу на рекламу презервативов подала в ФАС филолог-феминистка из Ставрополя
Филолог из Ставрополя Елизавета Лопатина пожаловалась в Федеральную Антимонопольную Службу на оскорбительный слоган, который использует компания по производству презервативов.
Реклама звучит так: «Не забывай о защите, даже если меняешь шкуру раз в год». Лопатина отправила жалобу в ФАС с собственной лингвистической экспертизой.
Девушка объяснила, что считает использование слова «шкура» противоречит закону «О ненадлежащей рекламе». Все знают о негативном значении слова, даже если это не поясняется ни одним словарем. Девушка требует удаления слогана и публичных извинений от компании.
Лопатина сейчас работает преподавателем русского языка в одном из центров дополнительного образования города и ведет свой блог в Instagram. Одной из темой ее блога является феминизм, пишет Newstracker.
ИСТОЧНИК KP.RU