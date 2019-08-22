2019-08-22T15:23:07+03:00
Общество

Жалобу на рекламу презервативов подала в ФАС филолог-феминистка из Ставрополя

Девушка привела доводы почему слово, которое ни один словарь не называет бранным, является таковым
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: mrrfemaФото: mrrfema
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Филолог из Ставрополя Елизавета Лопатина пожаловалась в Федеральную Антимонопольную Службу на оскорбительный слоган, который использует компания по производству презервативов.

Реклама звучит так: «Не забывай о защите, даже если меняешь шкуру раз в год». Лопатина отправила жалобу в ФАС с собственной лингвистической экспертизой.

Девушка объяснила, что считает использование слова «шкура» противоречит закону «О ненадлежащей рекламе». Все знают о негативном значении слова, даже если это не поясняется ни одним словарем. Девушка требует удаления слогана и публичных извинений от компании.

Лопатина сейчас работает преподавателем русского языка в одном из центров дополнительного образования города и ведет свой блог в Instagram. Одной из темой ее блога является феминизм, пишет Newstracker.

ИСТОЧНИК KP.RU

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