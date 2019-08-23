Первый памп-трек откроют на КМВ

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-23T11:18:00+03:00

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Волнистая трасса для велосипедистов будет построена в Железноводске. Памп-трек появится в новом парке «Комсомольская поляна». Больше всего по душе трасса придется владельцам горных велосипедов и ВМХ. Кроме велотрассы, в парке установят геометрический роллердром, площадки для футбола, баскетбола и волейбола, а также тренажеры для воркаута.

На все работы направлено 90 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU