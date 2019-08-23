Ставрополец вовлек в кражу несовершеннолетнего

СЕГОДНЯ 16:35 2019-08-23T16:35:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Георгиевском округе мужчина пойдет под суд за вовлечение в кражу несовершеннолетнего. В полицию о краже ноутбука сообщил представитель воспитательного учреждения. Был задержан подозреваемый 22-летний молодой человек, который сообщил, что заставил украсть технику своего несовершеннолетнего знакомого. 17-летний подельник уже получил наказание в виде исправительных работ.

А вот его старший товарищ может получить до 5 лет за совершенное преступление. Ноутбук вернули владельцам, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU