2019-08-23T16:35:54+03:00
Происшествия

Ставрополец вовлек в кражу несовершеннолетнего

17-летний парень отправился на исправительные работы
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Георгиевском округе мужчина пойдет под суд за вовлечение в кражу несовершеннолетнего. В полицию о краже ноутбука сообщил представитель воспитательного учреждения. Был задержан подозреваемый 22-летний молодой человек, который сообщил, что заставил украсть технику своего несовершеннолетнего знакомого. 17-летний подельник уже получил наказание в виде исправительных работ.

А вот его старший товарищ может получить до 5 лет за совершенное преступление. Ноутбук вернули владельцам, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Десантник подорвался в Чечне на мине
Впервые безногий альпинист поднялся на Эльбрус
Бонни и Клайд «кинули» жителей КБР на деньги и поехали в Крым
Завершены поиски пропавшего в Дагестане 4-летнего мальчика
41-летняя ставропольчанка перевела 400 тыс рублей мошеннику
Масштабное строительство учреждений образования ждет Ставрополье
Пожар на 20 га чуть не уничтожил свиноферму на Ставрополье
Больше 19 тысяч человек покинули Ставропольский край
Град обещают на Ставрополье в выходные
Пустыня прекраснее, чем в Египте, существует на Ставрополье
Кадыров отказался давать своё имя самой большой мечети в Европе
В Пятигорске возведут самый большой на Юге России музей
Коровник сгорел в Лермонтове
Станцевал лезгинку — в тюрьму: кавказцы попали под уголовку за танцы
В Дагестане 4-летний мальчик сбежал из садика рядом с опасной магистралью
На Ставрополье коллекционер обворован на 120 тыс рублей
Серийный автовор задержан в Ставрополе
"Чеченский халк" покупает спорткар в Санкт-Петербурге
20 минут гнались инспекторы за пьяным мотоциклистом на Ставрополье
«Бурановские бабушки» приедут на Ставрополье
Первый памп-трек откроют на КМВ
Ставропольцев просят помочь в оценке финансовой грамотности населения
На Ставрополье 10 лет получил убийца, мстивший за братишку
Константин Боков вступил в должность председателя Ставропольского краевого суда
Появились кадры цистерны, выброшенной взрывом во время пожара в Чечне
На Ставрополье водитель получил жуткие травмы, врезавшись в трактор
4 пассажиров легковушки увезли на скорой после ДТП в Ставрополе
Главой минспорта Северной Осетии стал олимпийский чемпион