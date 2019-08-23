2019-08-23T18:22:47+03:00
Происшествия

Бонни и Клайд «кинули» жителей КБР на деньги и поехали в Крым

Там их и задержали
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волгоградские мошенники заработали на обмане 15 жителей КБР и поехали на моря. 26-летний мужчина вместе с 24-летней женщиной похищали деньги с банковских карт доверчивых людей. Первой заявила о преступлении 54-летняя жительницы Республики. Ее обманом лишили 30 тысяч рублей. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело. Их задержали на отдыхе в Крыму, покончив с воровской романтикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Десантник подорвался в Чечне на мине
Впервые безногий альпинист поднялся на Эльбрус
Завершены поиски пропавшего в Дагестане 4-летнего мальчика
41-летняя ставропольчанка перевела 400 тыс рублей мошеннику
Ставрополец вовлек в кражу несовершеннолетнего
Масштабное строительство учреждений образования ждет Ставрополье
Пожар на 20 га чуть не уничтожил свиноферму на Ставрополье
Больше 19 тысяч человек покинули Ставропольский край
Град обещают на Ставрополье в выходные
Пустыня прекраснее, чем в Египте, существует на Ставрополье
Кадыров отказался давать своё имя самой большой мечети в Европе
В Пятигорске возведут самый большой на Юге России музей
Коровник сгорел в Лермонтове
Станцевал лезгинку — в тюрьму: кавказцы попали под уголовку за танцы
В Дагестане 4-летний мальчик сбежал из садика рядом с опасной магистралью
На Ставрополье коллекционер обворован на 120 тыс рублей
Серийный автовор задержан в Ставрополе
"Чеченский халк" покупает спорткар в Санкт-Петербурге
20 минут гнались инспекторы за пьяным мотоциклистом на Ставрополье
«Бурановские бабушки» приедут на Ставрополье
Первый памп-трек откроют на КМВ
Ставропольцев просят помочь в оценке финансовой грамотности населения
На Ставрополье 10 лет получил убийца, мстивший за братишку
Константин Боков вступил в должность председателя Ставропольского краевого суда
Появились кадры цистерны, выброшенной взрывом во время пожара в Чечне
На Ставрополье водитель получил жуткие травмы, врезавшись в трактор
4 пассажиров легковушки увезли на скорой после ДТП в Ставрополе
Главой минспорта Северной Осетии стал олимпийский чемпион