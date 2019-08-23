Бонни и Клайд «кинули» жителей КБР на деньги и поехали в Крым
Там их и задержали
Изменить размер текста:
Волгоградские мошенники заработали на обмане 15 жителей КБР и поехали на моря. 26-летний мужчина вместе с 24-летней женщиной похищали деньги с банковских карт доверчивых людей. Первой заявила о преступлении 54-летняя жительницы Республики. Ее обманом лишили 30 тысяч рублей. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело. Их задержали на отдыхе в Крыму, покончив с воровской романтикой.
ИСТОЧНИК KP.RU