2019-08-24T13:29:35+03:00
Происшествия

Из Гамбурга экстрадировали россиянина, вербовавшего жителей Чечни

Его жертвы уже в тюрьме
Антон ШАПОВАЛОВ
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В пятницу после пяти дня Германия экстрадировала гражданина России, который убегал от правосудия. 19-летний молодой человек вербовал жителей Чечни, передают правоохранительные органы.

Как уверяют следователи, подозреваемый в 2017 году внушал людям идеи ИГ*. Некоторые из его жертв примкнули к организации, за что уже осуждены. Парню же вменяют первую часть 208 статьи.

* ИГ - организация, запрещенная на территории России

Вербовщика экстрадируют из Германии в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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