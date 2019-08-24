Из Гамбурга экстрадировали россиянина, вербовавшего жителей Чечни
Его жертвы уже в тюрьме
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В пятницу после пяти дня Германия экстрадировала гражданина России, который убегал от правосудия. 19-летний молодой человек вербовал жителей Чечни, передают правоохранительные органы.
Как уверяют следователи, подозреваемый в 2017 году внушал людям идеи ИГ*. Некоторые из его жертв примкнули к организации, за что уже осуждены. Парню же вменяют первую часть 208 статьи.
* ИГ - организация, запрещенная на территории России
Вербовщика экстрадируют из Германии в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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