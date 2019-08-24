Дагестанец вонзит свой флаг в замерзшую землю Арктики

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-24T17:22:31+03:00

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Экспедиция, которая на ледоколе «50 лет Победы» плывет на Арктику, намерена развернуть флаг Дагестана. Это будет приурочено ко Дню России.

На ледоколе «50 лет Победы» сейчас находится активисты, учащиеся центра «Сириус» и победители экологического проекта «Школа Росатома». Многие везут с собой флаги регионов, откуда они.

Флаг Дагестана взял журналист Омар Магомедов. Кроме этого, в самой северной точке мира развернут флаг одной республиканской газеты.

ИСТОЧНИК KP.RU