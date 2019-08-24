2019-08-24T17:22:31+03:00
Общество

Дагестанец вонзит свой флаг в замерзшую землю Арктики

Мероприятия приурочены к празднованию Дня флага России
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экспедиция, которая на ледоколе «50 лет Победы» плывет на Арктику, намерена развернуть флаг Дагестана. Это будет приурочено ко Дню России.

На ледоколе «50 лет Победы» сейчас находится активисты, учащиеся центра «Сириус» и победители экологического проекта «Школа Росатома». Многие везут с собой флаги регионов, откуда они.

Флаг Дагестана взял журналист Омар Магомедов. Кроме этого, в самой северной точке мира развернут флаг одной республиканской газеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"А откуда у чиновников деньги?": в Чечне ответили на слухи о покупке Кадыровым путинского седана за 18 млн
Из Гамбурга экстрадировали россиянина, вербовавшего жителей Чечни
Крупный пожар на Ставрополье начали тушить с воздуха
Состаривший себя на 34 года 30-летний дагестанский чиновник избежал ареста
Лесной пожар в Ставропольском крае потушен
Эвакуировать людей из Бешпагира не будут
На Ставрополье горит лес
Уроженца Чечни в Берлине убили выстрелом в голову
Откровенная фотосессия пары на улицах Ставрополя взорвала соцсети
Десантник подорвался в Чечне на мине
Впервые безногий альпинист поднялся на Эльбрус
Бонни и Клайд «кинули» жителей КБР на деньги и поехали в Крым
Завершены поиски пропавшего в Дагестане 4-летнего мальчика
41-летняя ставропольчанка перевела 400 тыс рублей мошеннику
Ставрополец вовлек в кражу несовершеннолетнего
Масштабное строительство учреждений образования ждет Ставрополье
Пожар на 20 га чуть не уничтожил свиноферму на Ставрополье
Больше 19 тысяч человек покинули Ставропольский край