Пятерых младенцев из Дагестана и Чечни доставили в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-25T13:49:59+03:00

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По поручению Владимира Васильева пятерых младенцев из Дагестана и Чечни доставили на лечение в Санкт-Петербург. Об этом сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана.

— По поручению главы Дагестана Владимира Васильева спецбортом МЧС из Махачкалы были транспортированы в Санкт-Петербург для госпитализации в клинике Санкт-Петербургского перинатального института пятеро малышей в возрасте до двух месяцев, в том числе двое малышей из Чеченской Республики, — сообщили в управлении по информполитике.

Спецбортом были доставлены больные дети, которые срочно нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи. Самолёт прибыл в Петербург в 09:40 мск в субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU