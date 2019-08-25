2019-08-25T17:58:17+03:00
Общество

Клещи «подарили» крымскую геморрагическую лихорадку 38-ми ставропольцам

Всего пострадавших от клещей — 5,6 тысяч человек
Андрей ЗОБОВ
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На Ставрополье 38 человек госпитализированы с диагнозом «Крымская геморрагическая лихорадка». Причиной, традиционно, явились укусы клещей.

Всего за лето в крае покусали 5761 человека, почти 2,5 тысячи — дети. 38 пострадавших получили диагноз КГЛ. Другие обошлись без последствий или были заражены менее серьёзными заболеваниями.

— В крае продолжают проводить профилактические мероприятия: противоклещевые обработки пастбищ, зон отдыха населения, сельскохозяйственных животных. Обработано 6782,1 гектара, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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