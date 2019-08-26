600 нелегально сданных в аренду квартир обошли в Ставрополе

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-26T11:10:15+03:00

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В Ставрополе на 1 июля в бюджете города не досчитались 543 млн рублей. Это просрочка по налогам и арендной плате. В прокуратуру и полицию направлены списки из 66 организаций-должников.

Кстати, к квартирам, которые сдаются в аренду нелегально, власти города тоже проявляют внимание. За 23 обхода было проверено почти 600 таких помещений. В результате получено 1,1 млн рублей налогов за прошлый год.

ИСТОЧНИК KP.RU