600 нелегально сданных в аренду квартир обошли в Ставрополе
От владельцев добиваются легализации их бизнеса
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В Ставрополе на 1 июля в бюджете города не досчитались 543 млн рублей. Это просрочка по налогам и арендной плате. В прокуратуру и полицию направлены списки из 66 организаций-должников.
Кстати, к квартирам, которые сдаются в аренду нелегально, власти города тоже проявляют внимание. За 23 обхода было проверено почти 600 таких помещений. В результате получено 1,1 млн рублей налогов за прошлый год.
ИСТОЧНИК KP.RU