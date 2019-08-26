Роупджампер сорвался с обрыва в Кабардино-Балкарии
Он не удержался на тарзанке
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Турист, прыгавший в ущелье в Кабардино-Балкарии, сорвался с тарзанки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.
Как уверяют в ведомстве, трагедия случилась в воскресенье в пять дня. Роупжампер спускался с тарзанки в Чегемское ущелье и неожиданно сорвался. По информации «КП-Кубань», мужчина был из Новороссийска.
На поиске спортсмена брошен отряд из девяти спасателей Эльбрусского высокогорного спасательного отряда МЧС. Пока что нет каких-то признаков жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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