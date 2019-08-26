Роупджампер сорвался с обрыва в Кабардино-Балкарии

СЕГОДНЯ 19:00 2019-08-26T19:00:53+03:00

Он не удержался на тарзанке

Изменить размер текста: A A

Турист, прыгавший в ущелье в Кабардино-Балкарии, сорвался с тарзанки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.

Как уверяют в ведомстве, трагедия случилась в воскресенье в пять дня. Роупжампер спускался с тарзанки в Чегемское ущелье и неожиданно сорвался. По информации «КП-Кубань», мужчина был из Новороссийска.

На поиске спортсмена брошен отряд из девяти спасателей Эльбрусского высокогорного спасательного отряда МЧС. Пока что нет каких-то признаков жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU