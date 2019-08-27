2019-08-27T09:16:48+03:00
Общество

Избитой ингушской девочке сделают пластические операции

Главный детский хирург рассказал, что ждет Аишу
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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О нынешнем состоянии Аиши сообщил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль телеканалу «Звезда». Девочка приходит в себя, проявляет активность, заживает и рана на предплечье. Ребенку будут проведены пластические операции, рассказал главный детский хирург. Сейчас 7-летняя девочка находится в больнице под наблюдением врачей и опекой уполномоченного по правам ребенка в Ингушетии Заремы Чакхиевой.

Обвиненная в жестоких издевательствах над ребенком тетя заключена под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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