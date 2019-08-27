Из-за отказа тормозов в Дагестане погибли две взрослые женщины

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-27T13:34:13+03:00

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В Дагестане на трассе около села Чалда Гергебильского района случилась страшная одиночная авария. Водитель «Газели» не смог остановить машину из-за того, что отказали тормоза. Ему не удалось справиться с управлением, и автомобиль опрокинулся.

По сообщению МВД по Дагестану, в ДТП погибли две женщины, которым 46 и 55 лет соответственно. Еще восемь человек пострадали, их увезли в больницу с травмами разной тяжести. Среди раненных есть два ребенка, которым восемь и 15 лет.

- По словам врачей пострадавшие доставлены с черепно-мозговыми травмами и переломами, все контактны. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, - говорят в пресс-службе МВД по Дагестану.

Авария в Дагестане из-за отказа тормазов.

ИСТОЧНИК KP.RU