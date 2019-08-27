На Ставрополье мошенники открыли охоту на хозяек сдающихся квартир
Они под разными предлогами списывают их деньги с карточек
Изменить размер текста:
На Ставрополье пенсионерок, сдающих жилье, разводят мошенники. Неизвестный позвонил 79-летней женщине из Изобильного и перевел себе 55 тыс рублей через личный кабинет. Сделал это мошенник под предлогом перевода аванса.
Не менее наивна оказалась и 60-летняя жительница Пятигорска, которую мужчина убедил привязать номер карты к его телефону. С карты пятигорчанки исчезло 75 тыс рублей.
Преступников ищут, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU