На Ставрополье мошенники открыли охоту на хозяек сдающихся квартир

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-27T12:31:05+03:00

Они под разными предлогами списывают их деньги с карточек

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На Ставрополье пенсионерок, сдающих жилье, разводят мошенники. Неизвестный позвонил 79-летней женщине из Изобильного и перевел себе 55 тыс рублей через личный кабинет. Сделал это мошенник под предлогом перевода аванса.

Не менее наивна оказалась и 60-летняя жительница Пятигорска, которую мужчина убедил привязать номер карты к его телефону. С карты пятигорчанки исчезло 75 тыс рублей.

Преступников ищут, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU